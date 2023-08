F1 Gran Premio d’Olanda: ennesima pole di Verstappen

Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio d’Olanda.

A casa sua il campione del mondo non sbaglia con l’mmesima pole . In seconda posizione conappena 537 millesimi Lando Norris (McLaren).

Seconda fila per George Russell con la Mercedes (ma già a 727 millesimi dalla pole) e per il sorprendente Alexander Albon con l’altra Williams (tre piloti inglesi nelle prime quatto caselle della classifica). Due piloti spagnoli invece in quarta fila: Fernando Alonso con la Aston Martin e Carlos Sainz con la Ferrari (quest’ultimo ad un secondo e 187 millesimi da Verstappen.

GRIGLIA DI PARTENZA GP OLANDA F1 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Alexander Albon (Williams)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Logan Sargeant (Williams)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Nico Hulkenberg (Haas)

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Esteban Ocon (Alpine)

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) * penalizzato di 3 posizioni per un impeding su Hamilton

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Liam Lawson (AlphaTauri)