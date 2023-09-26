Serie A – designazioni arbitri

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma mercoledì 27 settembre.
JUVENTUS – LECCE Martedì 26/09 h.20.45
GIUA
DI IORIO – CECCONI
IV: MASSA
VAR: MARESCA
AVAR: MUTO
CAGLIARI – MILAN h.18.30
LA PENNA (foto)
IMPERIALE – ROSSI C.
IV: COLOMBO
VAR: IRRATI
AVAR: PAGANESSI
EMPOLI – SALERNITANA h.18.30
RAPUANO
PERETTI – DI MONTE
IV: FELICIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DOVERI
H. VERONA – ATALANTA h.18.30
DIONISI
CARBONE – GIALLATINI
IV: AYROLDI
VAR: PATERNA
AVAR: MARESCA
INTER – SASSUOLO h.20.45
MASSIMI
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: DI BELLO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: GUIDA
LAZIO – TORINO h. 20.45
FABBRI
DI GIOIA – D’ASCANIO
IV: PRONTERA
VAR: CHIFFI
AVAR: DI VUOLO
NAPOLI – UDINESE h. 20.45
MANGANIELLO
MASTRODONATO – YOSHIKAWA
IV: MARINELLI
VAR: DI MARTINO
AVAR: MARINI
FROSNONE – FIORENTINA Giovedì 28/09 h. 18.30
FOURNEAU
SCARPA – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: DI MARTINO
MONZA – BOLOGNA Giovedì 28/09 h. 18.30
PEZZUTO
AFFATATO – CORTESE
IV: MINELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: LONGO S.
GENOA – ROMA Giovedì 28/09 h. 20.45
ORSATO
SCATRAGLI – ZINGARELLI
IV: TREMOLADA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PATERNA