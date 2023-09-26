Serie A – designazioni arbitri

Redazione 26 Settembre 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie A – designazioni arbitri

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma mercoledì 27 settembre.

JUVENTUS – LECCE     Martedì 26/09 h.20.45

GIUA

DI IORIO – CECCONI

IV:      MASSA

VAR:     MARESCA

AVAR:       MUTO

CAGLIARI – MILAN     h.18.30

LA PENNA (foto)

IMPERIALE – ROSSI C.

IV:      COLOMBO

VAR:     IRRATI

AVAR:       PAGANESSI

EMPOLI – SALERNITANA     h.18.30

RAPUANO

PERETTI – DI MONTE

IV:       FELICIANI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:        DOVERI

H. VERONA – ATALANTA     h.18.30

DIONISI

CARBONE – GIALLATINI

IV:     AYROLDI

VAR:     PATERNA

AVAR:     MARESCA

INTER – SASSUOLO      h.20.45

MASSIMI

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV:      DI BELLO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     GUIDA

LAZIO – TORINO     h. 20.45

FABBRI

DI GIOIA – D’ASCANIO

IV:     PRONTERA

VAR:     CHIFFI

AVAR:      DI VUOLO

NAPOLI – UDINESE     h. 20.45

MANGANIELLO

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV:       MARINELLI

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     MARINI

FROSNONE – FIORENTINA      Giovedì 28/09 h. 18.30

FOURNEAU

SCARPA – BAHRI

IV:     MARCENARO  

VAR:      MARINI

AVAR:       DI MARTINO

MONZA – BOLOGNA     Giovedì 28/09 h. 18.30

PEZZUTO

AFFATATO – CORTESE

IV:       MINELLI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      LONGO S.

GENOA – ROMA     Giovedì 28/09 h. 20.45

ORSATO

SCATRAGLI – ZINGARELLI  

IV:     TREMOLADA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PATERNA