F1 Gran Premio d’Olanda, con Norris protagonsita

Nel secondo turno di prove del Gran Premio d’Olanda , Lando Norris (McLaren) ottiene il miglior tempo davanti all’idolo e campione del mondo orange Max verstappen (Red Bull).

Il terzo tempo è di un altro pilota inglese: il sempre più volitivo Alexander Albon (Williams) con 269 millesimi di ritardo dalla vetta. Quarto tempo per Lewis Hamilton a 303 millesimi. Delude la Ferrari che fatica più del lecito nei tratti guidati del movimentato tracciato olandese e resta fuori dalla top ten: undicesimo tempo per Charles Leclerc a 585 millesimi da Norris, sedicesimo per Carlos Sainz (+0.763).

La sessione è stata interrotta con la bandiera rossa a causa di due uscite di pista simultanee (ma separate) degli australiani Oscar Piastri e di Daniel Ricciardo alla curva tre sopraelevata: conseguenze pesanti per il pilota australiano,sceso dalla sua Alpha Tauri dolorante e portato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata la frattura del polso della mano sinistra. Da Helmut Marko è arrivata la notizia del forfait di Daniel, il cui posto per il resto del weekend viene preso dal ventunenne neozelandese Liam Lawson, pilota di riserva di Alpha Tauri (e Red Bull).