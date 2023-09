Trofeo CONI 2023. Nel calcio 3vs3 vince l’Umbria con Agata Pinchi. Nel tiro a segno Maria Vittoria Imbriani e Matteo Capone conquistano l’argento

(di Rosario Murro) -Coinvolti oltre 4.400 atleti da 35 federazioni e 7 discipline sportive associate. FIGC e SGS in campo con tutte e 21 le Regioni rappresentate da società del territorio o dai CFT di riferimento. Ottimi i risultati ottenuti dagli spoletini Agata Pinchi (calcio) e Maria Vittoria Imbriani e Matteo Capone nel tiro a segno.

Una bella soddisfazione per gli atleti spoletini nella disclilina del Tiro a Segno, La squadra composta dal perugino Bolla Samuele (carabina a mteri 10); e gli spoletini: Covelli Giuseppe Maria ( carabina a metri 10 con appoggio) ; Imbriani Maria Vittoria (pistola a metri 10 senza appoggio) e Capone Matteo (pistola a metri 10 con appoggio), Imbriani e Capone hanno brillato nella loro prova entrambri hanno conquistato la Medaglia d’argento nella loro specialità. Una conferma per Maria Vittoria Imbriani già affermatasi per la sua categoria, al Trofeo spoletino Guido Carletti confrontandosi con le scuole di Bracciano e Jesi.

Si è conclusa sabato 23 settembre, sulla costa jonica della Basilicata, la fase finale del Trofeo CONI 2023, giunto alla sua 8ª edizione. Un evento, che ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva dando possibilità ai ragazzi di sperimentare vittorie e sconfitte come elementi determinanti per il percorso di crescita, che ha visto coinvolte complessivamente 35 Federazioni sportive, 7 discipline sportive associate vedendo impegnati oltre 4.400 ragazzi provenienti da 21 Comitati Regionali. La FIGC, attraverso l’attività del Settore Giovanile e Scolastico, è stata l’unica Federazione a coinvolgere ogni Regione, a sua volta rappresentata o dal CFT di riferimento, o da una società del territorio. Per il calcio, la fase finale giocata con formula di 3vs3, è stata riservata ai calciatori della fascia di età 2010-2011, con possibilità di utilizzo per le ragazze di fuoriquota fino all’anno 2009. Le partite sono state invece organizzate su campi ridotti (18×12 metri, con porte da 1×1.5 metri) e sviluppate su 20 minuti continuati, suddivisi in 4 tempi da 5’ ciascuno.

Al termine dell’evento, che per l’attività calcistica ha avuto luogo presso il comune di Bernalda, è stata l’Umbria – che partecipava con il CFT di Solomeo di Corciano (Perugia) – a piazzarsi prima in classifica davanti all’Abruzzo (Delfino Pescara) e alla Sicilia (CFT di Palermo), nella squadra umbra risalta la spoletina Agata Pinchi che gioca nell’ASR Ternanan Women.

La classifica generale, determinata dalla somma dei risultati di tutti gli sport, è stata vinta dal Lazio, che si è così aggiudicata il Trofeo CONI 2023.