Torino – Roma 1-1, Zapata riponde a Lukaku

(di Redazione) – Nella quinta giornata di Serie A la Roma pareggia 1-1 in casa del Torino.

I giallorossi passano in vantaggio al 68′ con Lukaku, ma il Torino non molla e trova il pari all’85esimo con un colpo di testa vincente in tuffo di Duvan Zapata,. . Un pareggio che porta i giallorossi a 5 punti in classifica, granata che raggiungono Napoli e Frosinone a quota 8.

IL TABELLINO

TORINO-ROMA 1-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Schuurs 6, Buongiorno 6, Rodriguez 6,5; Bellanova 6,5, Tameze 6 (32′ st Karamoh sv), Ilic 6,5, Lazaro 5,5; Seck 6,5 (32′ st Sanabria sv), Radonjic 5 (10′ st Vlasic); Zapata 7. A disp.: Gemello, Brezzo, Sazonov, Ricci, Gineitis, Linetty, Antolini, Soppy, N’Guessan. All.: Juric 6

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Llorente 6, Ndicka 5; Kristensen 6 (23′ st Zalewski 6), Cristante 6, Paredes 6, Spinazzola 6,5 (42′ st Belotti sv); Dybala 5,5, El Shaarawy 6; Lukaku 7. A disp: Boer, Svilar, Karsdorp, Pellegrini, Azmoun, Celik, Aouar, Bove, Pagano. All.: Mourinho 6

Arbitro: Guida

Marcatori: 68′ Lukaku (R), 85′ Zapata (T)

Ammoniti: Paredes (R), Kristensen (R)