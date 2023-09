Mourinho, Roma:”sono rammaricato per il risultato , no per la prestazione”

Finisce 1-1 Totorno -Roma. Al termine del match, José Mourinho non nasconde un pizzico di rabbia per il risultato ma elogia comunque la sua squadra per il gioco espresso:

“Abbiamo preso gol da palla inattiva – commenta il tecnico portoghese – . Alla fine sono due punti persi -. Sono rammaricato per il risultato ma non per la prestazione perché abbiamo fatto una buona partita su un campo che, a confronto, l’Olimpico di Roma è una passerella. E’ difficile giocare contro il Torino, la mia squadra mi è piaciuta”.