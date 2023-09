È una Francescana alla romagnola

Successo per la classica Ciclostorica umbra, con biciclette ed abbigliamento vintage. Foto: I campioni Cesena vintage

La Cesena Vintage si è laureata a Foligno campione nazionale CSI di Cicloturismo d’epoca. Davanti ad Aribi di Bergamo e Viserba Bike Team di Rimini

Un pienone di entusiasmo. Una festa in gruppo. Una bella giornata di sport. La Francescana, la cicloturistica d’epoca non competitiva, quest’anno valida anche come Campionato Nazionale di Cicloturismo d’epoca per il CSI, non ha deluso le attese. Partita in orario da Foligno, dopo l’inno di Mameli ed il taglio del nastro con i grandi azzurri del ciclismo Bugno e Chiappucci al fianco della campionessa del mondo di handbike Roberta Amadeo, in prima fila assieme ai rappresentanti della ASD La Francescana del Centro Sportivo Italiano, la carovana di oltre 500 ciclisti ha attraversato borghi e paesaggi della Valle Umbra.

La 2^ classificata ARIBI Bergamo

I corridori, rigorosamente con abiti vintage in sella, hanno pedalato sui due percorsi ad anello pensati per diversi livelli di allenamento e da percorrere con biciclette storiche (da regolamento ante 1987). Frequenti le soste previste tra cantine in collina e piazze medievali per un ristoro a base di prodotti tipici locali. A conclusione della pedalata, il ritrovo è stato sempre a Foligno per un pasta party in compagnia. Dieci le società ciessine arrivate al traguardo. Sul podio CSI la vittoria parametrata al numero di partecipanti e ai km da essi percorsi è andata alla ASD Cesena Vintage del CSI Cesena, prima davanti alla A.RI.BI. di Bergamo ed alla Viserba Bike Team di Rimini. A seguire in classifica si sono piazzate la Francescana di Foligno, la Virtus VII Miglio di Firenze, il CASC Banca d’Italia di Roma, l’ASD Ciclomillennio di Foligno e l’ASD Pale Guerru di Foligno.

La 3^ classificata Viserba Bike Rimini