CALCIO. F. BONESSIO (PRES. COMM. SPORT CAPITOLINA): “STADIO FLAMINIO ALLA LAZIO? LOTITO NON HA PRESENTATO ALCUN PROGETTO E NON CI HA MAI CHIAMATO

“Stadio Flaminio alla Lazio? Lotito non ha presentato alcun progetto e non ci ha mai chiamato”. Queste le parole ai microfoni di Radio Cusano Campus nella trasmissione “Ferrero. Non solo sport” del Presidente della Commissione Sport capitolino Ferdinando Bonessio riguardo il futuro dello stadio Flaminio.

Ferdinando Bonessio ha ammesso che: “Sul Flaminio, nonostante le dichiarazioni per mezzi stampa, a oggi non è pervenuta ancora nessuna formulazione su un progetto, come nel caso della Roma, da parte del Presidente Lotito. Lo stadio ha una serie di vincoli architettonici e monumentali e, oltre a questi, anche problematiche”, ha poi spiegato Bonessio.

“La proposta che fu fatta dalla AS Roma nuoto non è stata considerata realizzabile perché aveva degli eccessi invasivi e aveva una proporzione tra il commerciale e gli aspetti sportivi squilibrati.

L’Assessore Onorato ha avviato un confronto con Cassa Depositi e Prestiti e con Sport e Salute per trovare i fondi per un recupero della struttura e darle una nuova vita”, ha concluso l’intervista Bonessio.

Ufficio Stampa Cusano

Liliana Chiaramello