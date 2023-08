Playoff Conference League: Rapid Vienna- Fiorentina 1-0

La gara d’andata playoff di qualificazione all’Europa Conference League non è andata secondo i piani della Fiorentina. La viola esce sconfitta per 1-0 contro il Rapid Vienna.

Gli austriaci resistono alle sfuriate iniziali dei viola e colpiscono al 34′: decisivo Grull, che trasforma il rigore concesso per una trattenuta di Mandragora su Hofmann. A nulla serve l’assedio nella ripresa, con Hedl chre alza la saracinesca e neutralizza le conclusioni di Beltran e Infantino.

IL TABELLINO

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer (47′ st Moormann); Oswald (26′ st Kuhn), Kerschbaum, Sattlberger; Seidl (47′ st Greil), Burgstaller, Grull (36′ st Bajic). All. Barisic. A disposizione: Unger, Gartler, Strunz, Mayulu, Sollbauer, Koscelnik, Kaygin, Bajlicz.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri (35′ st Martinez Quarta), Biraghi; Arthur, Mandragora (35′ st Duncan); Gonzalez, Bonaventura (25′ st Infantino), Brekalo (12′ st Sottil); Nzola (35′ st Beltran). All. Italiano. A disposizione: Christensen, Mina, Comuzzo, Parisi, Amatucci, Kokorin, Kouamé.

Arbitro: Pajac (Cro).

Marcatore: 34′ Grull rig. (R).

Ammoniti: Mandragora (F), Bonaventura (F), Hofmann (R), Barisic (all. R), Schick (R