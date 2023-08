La viola esxce sconfitta da -0 contro il Rapid Vinna , gara d’andata playoff Conference league. Vincenzo Italiano ai microfoni Sky Sport:

: “Nel primo tempo siamo stati lenti, non siamo riusciti ad arrivare come al solito. Nel secondo tempo c’è stata la reazione, ma quest’anno la poca concretezza ci porta a non fare gol. È stato un secondo tempo di valore, la reazione mi è piaciuta. Abbiamo perso il primo tempo, ora pensiamo al ritorno”.