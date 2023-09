Ternana: la beffa arriva al 93′ su calcio di rigore. Al Liberati finisce 1-1 con il Sudtirol

(di Stefano Giovagnoli) – LA TERNANA SI “BUTTA VIA” ANCORA UNA VOLTA NEL FINALE. COMMETTE FALLO DA RIGORE E PERMETTE AL SUDTIROL DI AGGUANTARE IL PAREGGIO 1 A 1 AL 93′. “LA COLPA E’ NOSTRA – TUONA LUCARELLI, CHE QUESTA VOLTA NON CERCA ALIBI – AVREMMO DOVUTO GESTIRE MEGLIO L’ULTIMA AZIONE. QUELL’ERRORINO FINALE COSTA SEMPRE UN PREZZO MOLTO ALTO”

Un minuto di raccoglimento, prima di Ternana – Sudtirol, ha ricordato il presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano recentemente scomparso.

Anche questa volta la Ternana si è “buttata via” nei minuti di recupero, che ha permesso al Sudtirol di impattare la partita “portando a casa” l’1 a 1 finale.

La squadra ospite ha capitalizzato il “regalo” di Pyythia, che ha commesso fallo da rigore ed ha così mandato Casiraghi alla trasformazione del penalty proprio quando la formazione bolzanina non sperava più di pareggiare.

Le avvisaglie c’erano state per la doppia occasione, capitata a Lunetta dopo 1’dall’ inizio dei sei minuti di recupero con le varie mischie, create dal Sudtirol nell’area della Ternana, e la difesa rossoverde si è ricompattata davanti al proprio portiere Iannarilli, aiutato dai compagni a capitolare solo alla fine.

“La colpa è nostra = tuona Lucarelli a fine partita – abbiamo sbagliato l’ultima azione. Non mi interessava cercare il 2 a 0, ma gestire meglio quel pallone.

Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e non arrivare a quella situazione”.

La Ternana ha giocato con una sola novità rispetto a sabato scorso a Como.

Il 3-5-2 di Lucarelli ha visto Raimondo al centro dell’attacco rossoverde al posto di Favilli con Falletti a supporto nello schieramento iniziale.

La difesa è stata confermata a protezione del portiere Iannarilli con il terzetto, Diakite’, Capuano e Mantovani. Cinque giocatori, invece, a formare un folto centrocampo da destra Casasola, Luperini, Lobojko, Favasuli e Corrado.

L’allenatore del Sudtirol Bisoli ha operato due cambi dopo la gara di Cosenza con Tait e Lonardo, che hanno preso il posto di Kofrl e Rover.

La Ternana è passata in vantaggio a metà tempo, al 23’, con Casasola, che ha “incornato” di testa per l’ 1 a 0 rossoverde, scaturito dal corner di Falletti.

Fino a quel momento la squadra di casa aveva mantenuto il possesso palla, ma non era riuscita ad affondare giostrando con passaggi “alla mano”.

Con il passare dei minuti, la formazione di Lucarelli ha iniziato a “guadagnare” le fasce laterali combinando bene sullo stretto ed in profondità in particolare a destra dove la Ternana ha cercato con più continuità di entrare in area.

Il corner è però scaturito da un calcio d’angolo, battuto da Falletti a sinistra dell’attacco rossovede con l’area poi dominata dall’ ex Perugia Casasola.

Poi il Sudtirol ha iniziato a “prendere in mano” la partita senza essere pericolosa dando “respiro” alla difesa della Ternana che, dal canto suo, avrebbe dovuto dimostrare una maggiore attenzione dopo quanto successo a Como e nelle altre partite fin qui disputate con quattro sconfitte su sei incontri giocati.

I calciatori della Ternana si sono scambiati il pallone, palla a terra, e lo hanno fatto girare, attaccato la profondità, ma non sono riusciti a concretizzare con la manovra che è rimasta, spesso e volentieri, sulla trequarti campo avversaria senza avere uno sbocco in avanti penalizzando non poco il gioco offensivo della formazione messa in campo da Lucarelli insieme ai contropiedi sciupati.

Una pioggia fitta e continua ha fatto capolino sul “Liberati” tra i due tempi.

Il secondo è iniziato con l’oscurità ed una pioggia battente sullo stadio.

Nel Sudtirol sono entrati Pecorino per Broth e Rover in sostituzione di Ciervo, mentre il “Liberati” era letteralmente sotto un autentico diluvio.

Il secondo tempo si è giocato a tratti con una condizione climatica difficile.

Nonostante la copiosa pioggia, la partita si è disputata su ritmi sostenuti.

Per la cronaca al 12’ Falletti per la Ternana ha “inbeccato” Raimondo, ma il tiro dell’attaccnte è stato fortemente rallentato dal campo pesante.

Dall’altra parte del campo Giorgini è andato al lungo cross dalla destra per il neo entrato Rover, che non ha centrato la porta da una posizione defilata.

Al 21’, poi, l’esterno Corrado ha calciato dal limite non inquadrando lo specchio.

Al 42’ una “colossale” occasione per i padroni di casa, che hanno fallito un contropiede, che avrebbe potuto portare sul 2 a 0 quando Corrado si è fatto “murare” da Poluzzi, servito da un assist di Diakite’.

“Siamo andati noi più vicini al raddoppio, che il Sassuolo all’ 1 a 1 = dice il mister rossoverde = avremmo potuto portare la partita fino in fondo, ma ci scappa sempre l’errorino, che stiamo ormai pagando a caro prezzo.”

La difesa rossoverde ha “scritto” il finale prima lasciando solo Masiello in area sugli sviluppi di un calcio di punizione salvandosi in extremis e poi commettendo il fallo da rigore, che ha fatto rivedere ai tifosi un “film già visto” da un finale amaro con critiche e scoramento nel lasciare il “Liberati” sotto una fitta pioggia.

IL TABELLINO

TERNANA-SUDTIROL 1-1

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Diakite’, Capuano, Casasola (35’ st. Sorensen), Luperini, Lobojko (31’ st. Marginean), Favasuli (23’ st. Pyythia), Corrado, Falletti (35’ st. Dionisi), Raimondo (31’st. Favilli). All. C. Lucarelli

SUDTIROL (4-4-1): Poluzzi, Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi (35’ st. Lunetta), Ciervo (1’st. Rover), Tait, Broh (1’st. Pecorino), Lonardi (44’ st. Cisco), Casiraghi (95’ st. Peeters), Odogwu. All. P. Bisoli

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza

ASSISTENTI: Filippo Meli (Parma); Stefano Alassio (Imperia)

IV UFFICIALE: Andrea Bordin (Bassano del Grappa)

VAR: Giampiero Miele di Nola AVAR: Paolo Valeri di Roma

RETI: 23’pt. Casasola (Ternana), 48’ st. Casiraghi (S) su calcio di rigore

AMMONITI: Capuano (Ternana); Casiraghi (Sudtirol); Lobojko (Ternana); Luperini (Ternana)

ANGOLI: 5 a 7 per il Sudtirol

RECUPERO: 1’pt.; 6’ st.

SPETTATORI: 3.909 (di cui 1.987 abbonati e 35 ospiti)

Incasso: € 24.329,00 Rateo abbonati € 12.504,44