Super ‘Bez’ vince il Gran Premio dell’India Motogp

Dominio assoluto do Marco Bezzecchi che ha vinto il Gran Premio dell’India classe MotoGP, disputato al Buddh International Circuit, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Bezzecchi ci ha abituato alle pazzesche rimonte come quella di oeri nella Sptin Race . Oggi ha vinto con merito dominando tutta la gara lunga della domenica , per il ‘Bez’ è nono sigillo in carriera.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha tagliato il traguardo in sella alla sua Ducati Desmosedici con ampio margine Jorge Martini (Pramac) d e sull’ex campione del Mondo Fabio Quartararo (Yamaha).

Sfortunato Pecco Bagnaia, caduto ad otto giri dalla fine mentre era secondo e davanti a Jorge Martin, con lo spagnolo del Pramac Racing che si porta a 13 punti dal piemontese della Ducati Factory.

La caduta di Bagnaia avvicina Martin a soli 13 punti dal piemontese, mentre il “Bez” con questa vittoria si porta a 44 lunghezze dalla vetta