Sassuolo – Juventus 4-2 , con papere di Szczesny e Gatti

Il Sassuolo frena la corsa della Juventus., che al Mapei Stadium incassa la prima sconfitta in questa stagione 4-2 contro il Sassuolo.

La squdra allenata da Dionisi ha dimostrato di avere cuore , forza e concentrazione. Il vantaggio emiliano lo sigla Laurentiè il tiro dal limite dell’area non è irrestibile , goffo l’intervento di Szczesny ,. La Juve pareggia al (21′) con l’autorete di Viña. E’ la serata di Berardi: la conferma arriva al (41′)con il sinistro dal limite dell’attaccante che centra l’angolino e firma il 2-1 su un grande assist di Matheus Henrique.

Nella ripresa entrano Iling-Junior e Fagioli, restano negli spogliatoi Kostic e Miretti, mentre Dionisi inserisce Viti per Tressoldi.

La Juve spinge , Chiesa tenta su calcio di punizione dal limite con palla che si spegne sul fondo.

Il Sassuolo risponde con una grande giocata di Berardi che innesca Laurentiè , il francese spreca solo davanti alla porta difesa da Szczesny. In precedenzaun brutto fallo di Berardi in ritardo ssu Bremer da quasi cartellino rosso).

Poco dopo, però, anche Vlahovic spreca seppur partendo in posizione di fuorigioco. Al 78′, Chiesa pareggia i conti, ma il 2-2 dura quattro minuti, poi Pinamonti segna di testa e batte Szczesny, ancora non perfetto su Laurienté. Nel finale, il clamoroso epilogo: incredibile autogol al 95′ di Gatti, che va con un passaggio all’indietro ma con Szczesny ampiamente fuori dalla porta. Finisce 4-2: e ora, l’Inter può scappare a +5 sui bianconeri. Sono 6, invece, i punti del Sassuolo, al secondo successo in campionato.

IL TABELLINO

SASSUOLO-JUVENTUS 4-2

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Viña (46′ st Ferrari), Tressoldi (1′ st Viti), Erlic, Toljan; Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami (40′ st Defrel), Laurienté (40′ st Pedersen); Pinamonti (40′ st Castillejo). A disp.: Pegolo, Theiner, Missori, Racic, Obiang, Volpato, Throstvedt, Mulattieri, Ceide. All.: Dionisi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (15′ st Weah), Miretti (1′ st Fagioli), Locatelli (38′ st Milik), Rabiot, Kostic (1′ st Iling-Junior); Chiesa, Vlahovic (31′ st Kean). A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Rugani, Cambiaso, Nicolussi. All.: Allegri

Arbitro: Colombo

Marcatori: 12′ Laurienté (S), 21′ aut. Viña (J), 41′ Berardi (S), 33′ st Chiesa (J), 37′ st Pinamonti (S), 45+4′ st aut. Gatti (S)

Ammoniti: Rabiot (J), Boloca (S), Danilo (J), Berardi (S), Viña (S), Pinamonti (S)