Sarri , Lazio:”Dobbiamo ritrovare pericolosità offensiva perché creiamo poco”

Maurizio Sarri non si nasconde dietro l’angolo e analizza il pareggio casalingo contro il Monza:

Dobbiamo ritrovare pericolosità offensiva perché creiamo poco – ha spiegato il tecnico della Lazio a fine partita -. In fase difensiva qualche segnale lo stiamo dando però la solidità dell’anno scorso non c’è. Siamo una squadra che deve risolvere dei problemi. Giocare dopo la Champions è difficile per tutti, figuriamoci per noi che non siamo abituati. Che la partita era a rischio era prevedibile, contro una squadra di buon palleggio, ma per come si era messa c’erano margini per fare meglio”.