Napoli: Osimhen e Kvara sostituiti . Raspadori schierato fuori ruolo.Torna in discussione la panchina di Garcia?

Il pareggio 0-0 del napoli con il Bologna non tanto il risultato anche se i partenopei si allontanano dall’Inter a-7 in classifica faarà tanto discuere le sostituzioni di Garcia. Nella rirpesa fuori Osimhen che a gran voce si è lamemtato con il tencico francese con i gesti ben percepiti che indicavano all’allenatore il perchè non fosse stato affiancato da un’altro attaccante. La sostituzione di Kvara con Elmas , i fischi dei tifosi partenopei all’indirizzo del tecnico partenopeo sono stati uditi da tutti e infine dal primo minuto Jack Raspadori schierato in un ruolo che non gli appartiene. Turrto questo sarà oggetto di discussioni , in società von Garcia che ritorna in disussione se restare sulla panchima azzurra o lasciare l’incarico.