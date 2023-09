Max Verstappen vince il Gran Premio del Giappone. La Red Bull conquista il titolo costruttori

Il campione del Mondo si riprende il il primo piano nel ‘Circo’ della Formula 1!

Max Verstappen vince il GP Giappone e regala il titolo costruttori alla Red Bull. Sul podio anche i due piloti McLaren Norris con oltre 19 secondi di distacco e Piastri, per quest’ultimo primo podio in carriera. Posizioni di rincalzo per le Ferrari con Leclerc che chiude 4° e Sainz 6° alla bandiera a scacchi preceduto anche da Hamilton al termine di una gara in indirizzate dai Team principal con le strategie.

L’ordine d’arrivo del GP del Giappone della Formula 1 2023

Max VERSTAPPEN Lando NORRIS +19.387 Oscar PIASTRI +36.494 Charles LECLERC +43.998 Lewis HAMILTON +49.376 Carlos SAINZ +50.221 George RUSSELL +57.659 Fernando ALONSO +74.725 Esteban OCON +79.678 Pierre GASLY +83.155 Liam LAWSON 1 L Yuki TSUNODA 1 L Guanyu ZHOU 1 L Nico HULKENBERG 1 L Kevin MAGNUSSEN 1 L Alexander ALBON (ritirato) Logan SARGEANT (ritirato) Lance STROLL (ritirato) Sergio PEREZ (ritirato) Valtteri BOTTAS (ritirato)

La classifica piloti della F1 2023 dopo la gara di Suzuka

Max Verstappen (Red Bull) 400 punti Sergio Perez (Red Bull) 223 Lewis Hamilton (Mercedes) 190 Fernando Alonso (Aston Martin) 174 Carlos Sainz (Ferrari) 150 Charles Leclerc (Ferrari) 135 George Russell (Mercedes) 115 Lando Norris (McLaren) 115 Oscar Piastri (McLaren) 57 Lance Stroll (Aston Martin) 47 Pierre Gasly (Alpine) 46 Esteban Ocon (Alpine) 38 Alexander Albon (Williams) 21 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 Kevin Magnussen (Haas) 3 Liam Lawson (AlphaTauri) 2 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

La classifica del Mondiale Costruttoria aggiornata dopo la corsa di oggi