Lazio – Monza 1-1. Gagliardini risponde a Immobile

Finisce 1-1 l’ultimo anticipo della 5a giornata di Serie A tra Lazio e Monza,. Un punto meritato dalla squadfra allenata da Palladino contro una Lazio irriconoscibile.

I brianzoli giocano un grandissimo primo tempo, ma sono i biancolesti a passare al 13′ con un rigore di Immobile (fallo di Ciurria su Zaccagni). Il pareggio degli ospiti arriva al 36′, grazie al primo gol di Gagliardini. Il palo e Di Gregorio fermano Immobile nella ripresa (57′), mentre il Monza si è visto annullare due gol per fuorigioco. La Lazio non inverte la marcia, esce tra i fischi dei suoi tifosi e in classifica ha solo 4 punti.

IL TABELLINO

LAZIO-MONZA 1-1

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 5, Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 4,5 (11′ st Pellegrini 5,); Guendouzi 5 (10′ st Vecino 5,5), Cataldi 6 (31′ st Rovella 5,5), Luis Alberto 5; Isaksen 5 (10′ st Felipe Anderson 5,5), Immobile 6,5, Zaccagni 6,5 (31′ st Pedro 5,5). A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Casale, Kamada, Basic, Castellanos. All.: Sarri 5,5

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Izzo 6 (24′ st D’Ambrosio 5), Pablo Marì 6,5, A. Carboni 5; Ciurria 7 (33′ st Birindelli SV), Pessina 6, Gagliardini 6,5, Kyriakopoulos 6; Colpani 6 (39′ st Akpa Akpro sv), Mota 6 (24′ st Vignato 6,5); Colombo 5,5 (39′ st Maric sv). A disp.: Sorrentino, Gori, Lamanna, Cittadini, F. Carboni, Pereira, Donati, Machin, V. Carboni, Bondo. All.: Palladino 6,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 13′ rig. Immobile (L). 36′ Gagliardini (M)

Ammoniti: Izzo (M), Mota (M), Rovella (L)