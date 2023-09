Simone Izaghi si gode la vittoria contro l’Empoli. Il tecnico nerazzurro è soddisfatto della prestazione offerta dalla sua squadra:

” Abbiamo fatto un’ottima gara – ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Dovevamo solo chiuderla prima perché dopo l’infortunio di Arnautovic siamo rimasti in dieci e abbiamo sofferto un po’ nel finale”. “Abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare – ha aggiunto – Arnatutovic ha avuto un problema muscolare. E’ un giocatore importante che perderemo per un po’”.