Bologna – Napoli 0-0

(Sergio Chiaretti) – Il Napoli sbatte contro il palo di Osimhen e un calcio di rigore fallito dal nigerinao. Al Dall’Ara finisce 0-0 tra i campioni d’Italia e Bologna

Occasione sprecata dal Napoli di tenere il passo e non allontanarsi dall’Inter capolsta, operazione non riuscita ai ragazzi di Garcia pur giocando un buon calcio si sono trovati di fronte un Bologna arroccato in difesa e chiuso nella prorpia metà campo. Anni fa leall’estero definivano il calcio italiano catenacciaro , così possiamo definire il promo tempo giocato dalla squadra rossoblù.

Le occasioni più ghiotte nel primo tempo con il palo centrtato da Osimhen su lancio di Raspadori , l’ex Sassuolo schierato tre-quartista da Garcia. Nella rirpesa occasione sprecata dal napoli: Zielinski libera Kvaratskhelia sull’out di sinistra , il gerogiano mette la palla in area , Calafiori per anticipare Osimhen tocca la palla con il braccio, calcio di rigore, dal dischetto Osimhen spreca e spara a lato.

Garcia richiama in panchina il nigeriano , l’attaccante ha qualcosa non è felicissimo e comnica a dialogare animosamente con il tecnico, Osimhen sborbotta ma , dal labiale si capisce che fa notare a a Garcia il motivo perchè non è stato affiancato da un’altro attaccante. Il Napoli rischia, ci prova con Zirkzee , Meret pronto alla respinta in angolo.

Certamente il Napoli visto al Dall’Ara non è il Napoli di Spalletti , di certo c’è ancora tanto lavoro per Rudi Garcia.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski 6; Posch sv (10′ De Silvestri 5.5), Beukema 5.5, Lucumí 6 (20′ st Calafiori 5), Kristiansen 6; Aebischer 6, Freuler 6 (36′ st El Azzouzi sv); Ndoye 6.5 (20′ st Saelemaekers 5.5), Ferguson 6, Karlsson 5.5 (36′ st Orsolini sv); Zirkzee 6. All. Thiago Motta. A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Moro, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski.

NAPOLI (4-3-3) – Meret 6; Di Lorenzo 6, Ostigård 5.5, Natan 6, Olivera 6 (1′ st Mario Rui 5); Anguissa 6, Lobotka 6 (40′ st Cajuste sv), Zielinski 5.5; Raspadori 6 (22′ st Politano 5.5), Osimhen 5.5 (40′ st Simeone sv), Kvaratskhelia 6.5 (32′ st Elmas 5.5). All. Garcia. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Zerbin, Lindstrøm, Zanoli, Gaetano.

Arbitro: Ayroldi.

Ammoniti: Olivera (N), Aebischer (B), Lobotka (N), Kvaratskhelia (N), Ndoye (B), Skorupski (B), Politano (N), Freuler (B), Mario Rui (N).

Note: Osimhen calcia a lato un rigore al 27′ st.