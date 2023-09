Milan -Verona 1-0 . Decide Leao

Dopo la’manita’ nel derby contro l’Inter , il Mian rialza la testa in campionato e batte l’Hellas Verona 1-0.

Non è stato un match facile per i rossoneri di Pioli. Il vantaggio all’8′ il portoghese (sotto esame) sfrutta il passaggio in verticale di Giroud e batte Montipò con un diagonale di sinistro. Nella ripresa Pioli pwrde Krunic (problemi muscolare) . Il verona non demorde e si lacia in attacco creando qualche problema a Sportiello sempre attento il portoere rossonero che ha sostituito Maignan infortunato. Un risultato minimo che va bene ai rossoneri per roprendere la marcia . Milan che sale a quota 12 on questo successo, punti e agganciano in classifica l’Inter. Secondo ko in campionato per l’Hellas.

IL TABELLINO

MILAN-VERONA 1-0

Milan (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic (20′ st Loftus-Cheek), Reijnders, Florenzi (29′ st Bartesaghi); Pulisic (35′ st Pobega), Giroud (20′ st Jovic), Leao (25′ st Okafor). A disp.: Nava, Mirante, Pellegrino, Adli, Romero, Chukwueze. All.: Pioli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni (1′ st Bonazzoli), Hongla, Folorunsho, Terracciano (45′ st Djuric); Duda (25′ st Saponara), Lazovic (25′ st Cabal); Ngonge (35′ st Suslov). A disp.: Berard, Perilli, Amione, Coppola, Serdar, Charlys, Cruz, Mboula. All.: Baroni

Arbitro: Maresca

Marcatore: 8′ Leao

Ammoniti: Thiaw (M), Faraoni (V), Bonazzoli (V), Musah (M), Pulisic (M), Florenzi (M)