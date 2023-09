Lecce -Genoa 1-0 .Decide Oudin

(Sergio Chiaretti) – Al Via del Mare il Lecce continua a meravigialire. Nell’anticipo quinta giornata Serie A i salentini sonfiggono il Genoa 1-0. La squdra di D’Aversa vola a quota 11 punti momentaneamente al secondo posto in classifica.

Sognare non costa nulla ma, se i ol sogno è ricorrente allora può diventare anche una bella realtà, sopratutto se c’è convinzione dei propri mezzi. Così allo stadio di Via del Mare il Lecce centra un’altra vittoria nell’anticipo della 5^ giornata Serie A la squfadra di D’Avresa parte subito con il piede sull’acceleratore.

Al 21′, Gallo serve Krstovic il colpo di testa d termina a lato di un soffio. La spinta non rallenta. Genoa in dieci al 37′ ‘espulsio di Aaron Martin: doppio giallo per lo spagnolo .

Nella ripresa Gilardino inserisce Vasquez e arretrando Gudmundsson sulla sinistra di un 4-4-1. In inferiorità numerica il genoa rischia: Krstovic si rende pericoloso in dueo occasioni e sfiora due volte la rete, nella nel secondo caso la rovesciata, costruita con dei palleggi per aggiustarsi ed alzarsi la sfera.

Il Genoa è frastornato dalla pressione dei giallorossi . Intuzione di ‘Aversa: fuori Strefezza e Kaba, dentro Piccoli e Sansone per passare al 4-2-4 col doppio centravanti.

La mossa si rivela decisiva , premiata all’83’ con il vantaggio firmato Oudin con un gran tiro da fuori, con deviazione di Frendrup.

Il Lecce festeggia il secondo posto in Serie A con 11 punti, alle spalle dell’Inter (12) e davanti alla Juventus (10). Si ferma a quota quattro, invece, il Genoa.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-3) – Falcone 6; Gendrey 6, Pongracic 6, Touba 6, Gallo 6 (15′ st Dorgu 6.5); Kaba 6 (34′ st Sansone 6), Ramadani 6.5, Rafia 5.5 (15′ st Oudin 6.5); Strefezza 6,5 (34′ st Piccoli 6), Krstovic 6.5 (42′ st Blin sv), Almqvist 6.5. All. D’Aversa 7 .A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Gonzalez, Berisha, Faticanti, Corfitzen, Burnete.

GENOA (4-4-2) – Martinez 6; De Winter 5.5 (1′ st Vasquez 6), Bani 5.5, Dragusin 5, Martin 5; Sabelli 6 (44′ st Malinovskyi sv), Badelj 5 (30′ st Hefti 5.5), Strootman 5.5 (44′ st Puscas sv), Frendrup 6; Gudmundsson 6, Retegui 5.5 (30′ st Ekuban 5.5). All. Gilardino 5. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Matturro, Haps.

Arbitro: Rapuano.

Marcatore: 38′ st Oudin (L).

Ammoniti: De Winter (G), Almqvist (L).

Espulsi: Martin (G) al 37′ per doppia ammonizione.