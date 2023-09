Il Lecce di D’Aversa batte il Genoa 1-0 volando momentaneamente al secondo posto in classifica.

“Da domani metteremo la classifica al contrario come ha suggerito il ds – ha commentato il tecnico -. I ragazzi stanno facendo molto bene dal primo giorno di ritiro e la classifica ci gratifica, ma dobbiamo tenere i piedi per terra e ragionare sul nostro obiettivo. Abbiamo fatto un passo in più”.