Marco Baroni, tecnico del Verona, mastica amaro dopo la sconfotta contro il Milan

“Il doppio errore che ha portato al gol i rossoneri è inammissibile – ha esordito -. Per il resto l’atteggiamento è stato buono, abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati aggressivi. Se il Milan non ha fatto un’ottima partita il merito è stato soprattutto del Verona. Non siamo stati cinici e cattivi nel chiudere l’azione anche perché a San Siro non puoi avere tante occasioni e le devi sfruttare”.