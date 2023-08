Mondiali Atletica Leggera: Tamberi medaglia d’ oro salto in alto

Giananmarco Tamberi ha vinto l’oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica di Budapest.

L’azzurro ha superato la misura di 2,36 metri. Argento allo statunitense JuVaughn Harrison. Il qatariota Mutaz Essa Barshim si è aggiudicato il bronzo. Per l’Italia è la terza medaglia, la prima d’oro, nella rassegna in corso in Ungheria.

Tamberi completa il suo palmares conquistando la medaglia d’oro che mancava alla sua collezione. L’anconetano delle Fiamme Oro completa il Grande Slam dopo aver già trionfato alle Olimpiadi (Tokyo 2021) e ai Mondiali indoor (Portland 2016) oltre che agli Europei all’aperto (Amsterdam 2016 e Monaco 2022) e in sala (Glasgow 2019).