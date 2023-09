Losè Mourinho ha seguito la partita dalla tribuna perchè squalificato. Il tecnico portoghese a fine gara:

“Non mi è piaciuto il primo tempo, né individualmente né collettivamente. Senza controllo del gioco, senza lavoro senza palla come avevamo preparato. Un 1-0 quasi miracoloso perché non abbiamo fatto niente per quell’1-0″. Nel secondo tempo dopo il pareggio il pareggio mi è piaciuta la reazione”.