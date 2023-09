Italiano, Fiornetina:”Gonzales ha chiesto il cambio , speriamo non sia nulla di grave”

Prima del gol del 2-2 avevamo avuto due occasioni importanti per chiuderla, potevamo fare meglio. Giocare qui non è semplice, il Genk è una squadra che ha ritmo e non ti fa giocare bene.

Potevamo chiuderla, per poco la perdiamo. La prestazione c’è stata, abbiamo risparmiato anche qualcuno che non stava benissimo. Ci prendiamo un punto, siamo contenti”. Così a Sky Vincenzo Italiano dopo il pari con il Genk: “Nico? Ha sentito dolore all’addome, sentiva un male atroce ed ha chiesto il cambio. Speriamo non sia nulla di grave, sapete quanto è importante Nico per noi”.