Europa League: Sheriff Tiraspol – Roma 1-2

Parte bene la Roma nella prima uscita Europa League Gruppo G 2023/2024. Dalla Moldavia I giallorossi riportano l’intera posta (1-2) ma, senza strafare.

Non è stata una gara indimenticabile giocata dalle due squadre, ritmo bassi con poiche emozioni, a parte i gol .

Sheriff vicino al vantaggio con il palo centrato da Mbekeli. Il match lo sblocca Paredes al 49′ su calcio di punzione , con palla deviata da trovar

Talal e Kiki . Nella rirpesa Al 57′ lo Sheriff di Bordin ha trovato il pari sugli sviluppi di corner con Tovar, ma al 65′ – poco dopo l’ingresso di Dybala in campo – Lukaku ha firmato la rete della vittoria.

IL TABELLINO

SHERIFF TIRASPOL-ROMA 1-2

Sheriff (4-3-3): Koval 6; Tovar 6 (43′ st Luvannor sv), Kiki 5,5, Garananga 5,5, Artunduaga 5,5 (43′ st Apostolakis sv); Zahouri 5,5, Ademo 6, Fernandes 4,5; Ankeye 5,5 (26′ st Ricardinho 6), Talal 6 (51′ st Botan sv), Mbekeli 6. A disp.: Straistari, Pascenco, Vardar, Dijnari, Colis, Novicov. All.: Bordin 6.

Roma (3-5-2): Svilar 6; Llorente 6, N’Dicka 6, Mancini 6; Karsdorp 6,5, Sanches 6 (28′ Paredes 6,5), Cristante 6,5, Aouar 5 (16′ st Bove 6), Zalewski 5 (16′ st Spinazzola 6); El Shaarawy 5 (16′ st Dybala 6,5), Lukaku 7 (35′ st Belotti sv). A disp.: Rui Patricio, Boer, Celik, Pagano, Pisilli, Mannini, D’Alessio. All.: Foti 6.

Arbitro: Treimanis (Lettonia)

Marcatori: 49′ Paredes (R), 12′ st Tovar (S), 20′ st Lukaku (R)

Ammoniti: Talal, Kiki, Apostolakis (S); Cristante (R)

Espulsi: Fernandes (S) per proteste dopo la prima ammonizione