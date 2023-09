Europa League: Atalanta-Rakow 2-0

L’Atalanta parte bene in Europa League. Nel primo turno del Gruppo D, la squadra di Gasperini batte 2-0 il Rakow Czestochowa

Al Gewiss Stadium il primo tempo è di marca nerazzurra, ma la Dea è imprecisa sottoporta e il risultato resta in equilibrio. Nella ripresa poi i colpi di testa di De Ketelaere (49′) ed Ederson (66′) concretizzano il forcing dell’Atalanta e decidono il match.

IL TABELLINO

ATALANTA-RAKOW 2-0

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6,5; Toloi 6,5 , Djimsiti 6, Scalvini 6; Zappacosta 6 (31′ st Holm 6), De Roon 6,5 (17′ st Ederson 6,5), Koopmeiners 6,5, Ruggeri 7; De Ketelaere 6,5 (47′ st Bakker); Lookman 6,5 (31′ st Pasalic 6), Muriel 5,5 (17′ st Miranchuk 6).

A disp.: Carnesecchi, Rossi, Palomino, Zortea, Kolasinac, Adopo, Hateboer. All.: Gasperini

Rakow (3-4-3): V. Kovacevic 6; Racovitan 5, A. Kovacevic 6, Rundic 5,5; Sorescu 6, Papanikolau 5,5, Berggren 5 (26′ st Lederman 6), Plavsic 6 (33′ st Jean Carlos 6); Kochergin 5 (16′ st Kittel 5,5), Zwolinski 6 (26′ st Crnac 5,5), Yeboah 5 (16′ st Cebula 5,5).

A disp.: Tsiftsis, Nowak, Piasecki. All.: Szwarga 5,5

Arbitro: Reinshreiber (ISR)

Marcatori: 4′ st De Ketelaere (A), 21′ st Ederson (A)

Ammoniti: De Roon (A)