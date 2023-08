Pareggio a reti bianche tra Torino e Cagliari

All’Olimpico-Grande Torino finisce 0-0 il primo posticipo tra i granata di Juric e rossoblu di Ranieri

I ritmi alti e il caldo hanno condizionato la gara giocata a tratti con azioni veloci da una parte e dall’altra con veloci e omprovvise accelerazioni.

Sanabria ci prova da calcio d’angolo con una girata che Radunovic mette in angolo.

Il Cagliari risponde con Azzi , palla di poco sopra la traversa. Intorno al quarto d’ora, ecco la maggior chance per il Cagliari, con la strepitosa parata di Milinkovic-Savic su Nandez: l’intervento con la mano di richiamo è decisivo, mentre Schuurs e Ricci sfiorano la rete dall’altra parte.

Il caldo condiziona la gara così dopo la mezz’ora calano i ritmi e, nonostante gli strappi di Karamoh, e la conclusione da fuori area di Vojvoda , e la risposta di Oristanio.

In avvio di ripresa Ranieri cambia modulo, inserendo Di Pardo e tornando a quattro dietro, ma non si hanno reali occasioni per il Cagliari. Entrano anche Jankto e Shomurodov, ma la miglior chance è per il Torino, con Vojvoda vicino al gol dal limite. Juric si gioca anche la carta Pellegri e Ranieri risponde con Pavoletti, in un’autentica partita a scacchi: la chance arriva proprio dall’ex Sassuolo, che colpisce a lato di prima al 77′. I ritmi si abbassano e le occasioni latitano, col solo Radonjic pericoloso nel recupero.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic 6; Schuurs 6, Buongiorno 5.5, Rodriguez 6 (29′ st Zima 6); Bellanova 5.5, Ricci 6.5 (23′ st Linetty 6), Ilic 6, Vojvoda 6; Karamoh 5,5 (1′ st Radonjic 6), Vlasic 6 (23′ st Pellegri 6); Sanabria 5.5 (41′ st Verdi sv). All. Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Bayeye, Ilkhan, Dembelé, Tameze, Gineitis, N’Guessan.

CAGLIARI (3-5-2) – Radunovic 6; Goldaniga 5 (1′ st Di Pardo 5.5), Dossena 6, Obert 6 (41′ st Deiola sv); Zappa 5.5, Nandez 6.5 (26′ st Pavoletti 6), Sulemana 6, Makoumbou 5.5, Azzi 6; Oristanio 6 (16′ st Jankto 6), Luvumbo 5.5 (16′ st Shomurodov 5.5). All. Ranieri. A disposizione: Aresti, Scuffet, Viola, Prati, Capradossi, Augello, Kourfalidis.

Arbitro: Cosso.

Ammoniti: Buongiorno (T), Pavoletti (C)