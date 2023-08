Italvolley europei femminili. Quarto successo consecutivo delle azzurre 3-0 alla Bosnia Erzegovina

L‘Italia continua a macinare vittorie negli Europei femminili di volley, che vedono le azzurre ottenere il quarto successo consecutivo nella pool B della fase a gironi. La vittoria sulla Bosnia-Erzegovina non è mai in discussione, nonostante un primo set equilibrato: arriva il 3-0 per l’Italvolley col punteggio di 25-21, 25-17, 25-19. Sugli scudi Miriam Sylla e Paola Egonu, schierata dall’inizio per l’infortunio muscolare di Antropova.

L’Italia continua a punteggio pieno e domani chiuderà il suo percorso nella fase a gironi contro la Croazia, col primo posto già in tasca: con lei passeranno Bulgaria, Romania e Svizzera, le cui posizioni saranno definite nell’ultimo turno.