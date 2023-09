Real Sociedad-Inter 1-1. Martinez risponde a Méndez

Il debutto dell’Inter in Champions League 2023-2024 inizia con un pareggio:

all’Anoeta, finisce 1-1 in casa del Real Sociedad. Spagnoli avanti al 4′ con il gol di Méndez dopo il palo colpito da Barrenetxea. I nerazzurri incassano il colpo e sentono lo svantaggio povo rettivi e il primo tempo si chiude senza mai fare nessun rito nella porta avversaria.

L’inizo del secondo tempo è la fotocopia del primo: Sommer deve subito compiere due miracoli su Méndez e Oyarzabal, così Inzaghi rompe gli indugi. Al 55′, infatti, entrano Dimarco, Frattesi e Thuram per Bastoni, Asllani e Arnautovic. La Real Sociedad però insiste e colpisce una traversa con Merino di testa da calcio d’angolo. Il pareggio arriva all’87’: un tiro cross di Frattesi diventa un’assist per Lautaro , l’argentino in scivolata piazza la palla in rete che fa 1-1, un pareggio che fa tanto morale.

IL TABELLINO

REAL SOCIEDAD-INTER 1-1

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (17′ st Munoz 6); Méndez (40′ st Pacheco), Zubimendi, Merino; Kubo (27′ st Odriozola), Barrenetxea (17′ st Cho), Oyarzabal (27′ st Sadiq). A disp.: Ayesa, Marrero, Zakharyan, Olasagasti, Turrientes, Gonzalez, Magunacelaya. All.: Alguacil

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij (31′ st Acerbi), Bastoni (10′ st Dimarco); Dumfries, Barella, Asllani (10′ st Frattesi), Mkhitaryan(25′ st Sanchez), Carlos Augusto; Arnautovic(10′ st Thuram), Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Bisseck, Darmian. All.: Inzaghi

Arbitro: Oliver (Ing)

Marcatori: 4′ Méndez (R), 42′ st Lautaro (I)

Ammoniti: Asllani (I), Mkhitaryan (I), Frattesi (I), Merino (R), Traoré (R), Zubeldia (R)