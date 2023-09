Inzaghi , Inter:”avevo previsto le difficoltà contro il Real Sociedad”

L’Inter di Inzaghi pareggia (1-.1) nel debutto Champions league sul difficile campo del Real Sociedad.

La rete di Lautaro Martinez a tre minuti dalla fine ha evitato la sconfitta per i nerazzurri: “Avevo previsto le difficoltà contro un avversario di valore – ha commentato Inzaghi a fine gara -, siamo stati bravi perché per un’ora abbiamo sofferto ma siamo rimasti in partita e nel finale dopo aver pareggiato volevamo vincere la partita. Abbiamo toccato con mano quello che avevo detto alla vigilia sulla Real Sociedad”.