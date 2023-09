Il Napoli batte il Braga 2-1 su autogol di Niakitè

Buon inizio del Napoli nella prima sfida del Gruppo C di Champions League. Gli azzurri di Garcia superano il Braga 2-1 e affiancano il Real Madrid in vetta alla classifica.

Il Napoli domina sul piano del gioco creando più do un’ocvvasione per passare in vantaggio: due pali e una traversa clamorosa centrata da Osimmhen , lo stesso migeriano spreca la palla del vantaggio solo davanti a Matheus. Il vantaggio arriva nel promo minuto di recupero nel primo minuto il sinistro di Di Lorenzo su assist di Osimhen è all’incrocio dei pali.

Nella ripresa il Napoli cambia volto con i ritmi che calano, mentre il Braga si rende pericoloso dalle parti di Meret. Allo ’84’ i padroni di casa trovano il pari con la girata di testa di Bruma, Juan Jesus non chiude sul giovane attaccanate. Sembra febita , invece la beffa per i portoghesi arriva all’88’ ‘ su un cross di Zielinski arriva il clamoroso autogol di Niakaté regala i tre punti al Napoli.

IL TABELLINO

Braga-Napoli 1-2

Braga (4-3-3): Matheus 6,5; Gomez 5, Fonte 5, Niakaté 4,5, Borja 6 (40′ st Marin sv); Al-Musrati 5,5, Horta 6, Carvalho 5,5 (22′ st Zalazar 6,5); Djalò 6 (32′ st Banza 6), Ruiz 5,5 (40′ st Pizzi 6,5), Bruma 6.

Allenatore: Jorge 5,5

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7,5, Rrahmani sv (13′ Ostigard 5,5), Juan Jesus 5,5, Olivera 6,5; Anguissa 6,5, Lobotka 6, Zielinski 6,5 (45′ st Natan sv); Politano 6 (21′ st Raspadori 6), Osimhen 7 (45′ st Simeone sv), Kvaratskhelia 6 (21′ st Elmas 6).

Allenatore: Garcia 6,5

Arbitro: Gözübüyük

Marcatori: 45’+1 Di Lorenzo (N), 39′ st Bruma (B), 43′ st aut. Niakaté (N)

Ammoniti: Anguissa (N), Osimhen (N), Djalo (B), Fonte (B), Politano (N), Borja (B), Raspadori (N), Olivera (N), Jesus (N)