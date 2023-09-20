Serie BKT – designazioni 6^ giornata

Redazione 20 Settembre 2023 Uncategorized Commenti disabilitati su Serie BKT – designazioni 6^ giornata

(www.aoa.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 23 settembre.

PALERMO – COSENZA     Venerdì 22/09  h. 20.30

MONALDI

PASSERI – COSTANZO

IV:      DELRIO

VAR:     NASCA

AVAR:       PATERNA

BRESCIA – VENEZIA    h. 14.00

ZUFFERLI

ZINGARELLI – RICCI M.

IV:      DIOP

VAR:     MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR:       PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

CREMONESE – ASCOLI      h. 14.00

VOLPI

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV:       MILONE

VAR:      IRRATI

AVAR:       DI VUOLO

FERALPISALO’ – PISA      h. 14.00

MINELLI  

DE MEO – BERCIGLI

IV:     CHERCHI

VAR:     ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:     GUALTIERI M. (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

MODENA – LECCO    h. 14.00

PERENZONI  

VECCHI – BELSANTI

IV:      GAUZOLINO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MUTO

TERNANA – SUDTIROL     h. 14.00

TREMOLADA (foto)

MELI – ALASSIO

IV:     BORDIN

VAR:     MIELE  

AVAR:      VALERI

SPEZIA – REGGIANA     h. 16.15

COSSO

PALERMO – CATALLO

IV:     CALDERA

VAR:     GARIGLIO (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)

AVAR:     SERRA (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)

BARI – CATANZARO     Domenica 24/09 h. 16.15

MARIANI

VIVENZI – SCATRAGLI

IV:     VINGO

VAR:      PATERNA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       LONGO S. (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)  

CITTADELLA – COMO    Domenica 24/09  h. 16.15

DI BELLO

ROSSI M. – PERROTTI

IV:       GEMELLI

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:      MARINI

PARMA – SAMPDORIA     Domenica 24/09 h. 16.15

MASSA

PERETTI – ROSSI C.

IV:     GALIPO’  

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MIELE