Inter , buona la prima. A San Siro 2-0 al Monza

L’Inter di Simone Inzaghi inizia col piede giusto la nuova stagione di Serie A 2023/24 battendo 2-0 in casa il Monza nella prima giornata.

Così come si era chiuso il campionato scorso la serata è stata ‘deliziata’ da Lautaro Martinez autore della doppietta decisiva con un gol per tempo. In campo in maglia brianzola due ex nerazzurri:Gagliardini e D’Ambrosio.

Vantaggio firmato già all’8′ deviando l’assist di Dumfries anticipando l’ex compagno di squadra D’Ambrosio. Nel corso del match l’Inter ha sfiorato più volte il raddoppio con Dimarco, ma il raddoppio è arrivato al 76′ ancora con l’argentino su assist del nuovo acquisto Arnautovic.

IL TABELLINO

INTER-MONZA 2-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6 (38′ st Bisseck sv), De Vrij 6, Bastoni 6,5; Dumfries 6,5 (21′ st Cuadrado 6), Barella 6,5, Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 6, Dimarco 6,5 (21′ st Carlos Augusto 6); Thuram 6 (21′ st Arnautovic 6,5), Martinez 8 (35′ st Frattesi sv).

A disp.: Audero, Di Gennaro, Stabile, Asllani, Sensi, Correa. All.: Inzaghi 6,5.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; D’Ambrosio 5 (25′ st Pereira 5,5), Marì 5,5, Caldirola 5; Ciurria 5, Gagliardini 5 (25′ st Machin 6), Pessina 6, Kyriakopoulos 5 (41′ st V. Carboni sv); Colpani 5,5 (16′ st Birindelli 5), Caprari 6; Maric 5 (16′ st Mota 5,5).

A disp.: Gori, Sorrentino, A. Carboni, F. Carboni, Bondo, Vignato, Cittadini, Petagna. All.: Palladino 5,5.

Arbitro: Colombo

Marcatori: 8′ Martinez, 31′ st Martinez

Ammoniti: Martinez (I); Caldirola (M)