Hellas corsaro al Castellani. Gli scaligeri battono l’Empoli 1-0

Amaro debutto dell’Empoli, che viene sconfitto al Castellani.

Tre punti importanti per una buona partenza da parte del Verona. Grande merito del portiere Montipò che salvano l’Hellas in alcuni interventi , al contrario dell’empolese Caprile, che sbaglia in uscita, spiana la strada alla rete di Bonazzoli al 75′. Vincono 1-0 gli scaligeri, che ottengono la prima vittoria della gestione Baroni, mentre Zanetti può sorridere per le ottime prove di Baldanzi e Marin.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-2-3-1) – Caprile 4; Ebuehi 5.5, Ismajli 6,5 Luperto 6, Cacace 5 (35′ st Pezzella sv); Grassi 5.5 (40′ st Henderson sv), Marin 6.5; Cancellieri 5.5 (26′ st Shpendi), Baldanzi 6.5, Gyasi 5.5 (40′ st Ekong sv); Caputo 6 (25′ st Piccoli). All. Zanetti. A disposizione: Perisan, Stubljar, Guarino, Ranocchia, Stojanovic, Marianucci, Haas.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) – Montipò 6.5; Dawidowicz 6, Magnani 5, Coppola 6,5; Terracciano 6,5, Duda 6 (43′ st Amione sv), Hongla 6, Doig 5.5 (43′ st Cabal sv); Mboula 5.5 (24′ st Bonazzoli 6.5), Folorunsho 5.5 (24′ st Saponara 6); Ngonge 6 (24′ st Djuric 6). All. Baroni.

A disposizione: Berardi, Perilli, Patané, Cissé, Joselito, Cazzadori.

Arbitro: Massimi.

Marcatore: 30′ st Bonazzoli (V).

Ammoniti: Duda (V), Magnani (V), Cacace (E), Grassi (E).