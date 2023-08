La Fiorentina cala il poker a Marassi 4-1 al Genoa

Vertiginosa partenza del Geenoa sconfitto alla prima in Serie A da una Fiorentina che ha dominato il match dal 1° al 90°

Le reti di Biraghi (4′) e Bonaventura (12′) ad inizio gara mettono tutto in discesa per Italiano, che poi cala il poker grazie a Nico Gonzalez (41′) e Mandragora (56′). L’unica gioia del Grifone, mai in partita, porta la firma di Biraschi (59′).

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2) – Martinez 5; Biraschi 5, Bani 4.5, Dragusin 4; Hefti 5 (16′ st Vasquez 5.5), Thorsby 5, Frendrup 6, Badelj 5 (16′ st Jagiello 5.5), Aaron Martin 5 (16′ st Ekuban 5.5); Gudmundsson 5.5, Retegui 5. All. Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Coda, Aramu, Puscas.

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano 6; Kayode 6.5 (36′ st Dodo sv), Milenkovic 6,5 Ranieri 6, Biraghi 6.5; Arthur 6, Mandragora 6.5 (36′ st Duncan sv); Gonzalez 7,5 (28′ st Sottil 6), Bonaventura 7,5 (43′ st Infantino sv), Brekalo 6; Nzola 6 (36′ st Beltran sv). All. Italiano.

A disposizione: Martinelli, Christensen, Jovic, Sabiri, Martinez Quarta, Amrabat, Comuzzo, Parisi, Kokorin.

Arbitro: Ayroldi.

Marcatori: 4′ Biraghi (F), 12′ Bonaventura (F), 41′ Gonzalez (F), 11′ st Mandragora (F), 14′ st Biraschi (G).

Ammoniti: Retegui (G), Biraghi (F), Bonaventura (F), Bani (G), Milenkovic (F).