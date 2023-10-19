SERIE B – designazioni 10^ Giornata

Redazione 19 Ottobre 2023 Uncategorized Commenti disabilitati su SERIE B – designazioni 10^ Giornata

(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 21 ottobre.

PARMA – COMO    Venerdì 20/10 h. 20.30

ZUFFERLI

ALASSIO – MORO

IV:      LOVISON

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       COLLU

BARI – MODENA   h. 14.00

VOLPI

CAVALLINA – LONGO F.

IV:      CAVALIERE

VAR:     MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       COSSO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CREMONESE – SUDTIROL    h. 14.00

GUALTIERI

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV:       GALIPO’

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       SERRA

LECCO – ASCOLI    h. 14.00

SANTORO

MELI – TRINCHIERI

IV:     CASTELLONE

VAR:     GARIGLIO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:     MARINI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

PISA – CITTADELLA    h. 14.00

SACCHI (foto)

SEVERINO – ARACE

IV:      DI REDA

VAR:     IRRATI

AVAR:     LONGO S.

TERNANA – BRESCIA    h. 14.00

BONACINA

PERETTI – ROCCA

IV:     SCATENA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      CAMPLONE

CATANZARO–FERALPISALO’    h. 16.15

MONALDI

AFFATATO – CATALLO

IV:     GEMELLI

VAR:     LA PENNA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

SAMPDORIA – COSENZA    Domenica 22/10 h. 16.15

COLOMBO

VIVENZI – CIPRESSA

IV:     UBALDI

VAR:      NASCA

AVAR:       MIELE

REGGIANA – VENEZIA    Domenica 22/10  h. 18.30

RUTELLA

BRESMES – FONTANI

IV:       DJURDJEVIC

VAR:      AURELIANO

AVAR:      PERENZONI

PALERMO – SPEZIA     Lunedì 23/10 h. 20.30

FOURNEAU

CAPALDO – CIPRIANI

IV:     FRASCARO

VAR:     MIELE

AVAR:      DI MARTINO