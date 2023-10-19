SERIE B – designazioni 10^ Giornata

(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 21 ottobre.
PARMA – COMO Venerdì 20/10 h. 20.30
ZUFFERLI
ALASSIO – MORO
IV: LOVISON
VAR: DI PAOLO
AVAR: COLLU
BARI – MODENA h. 14.00
VOLPI
CAVALLINA – LONGO F.
IV: CAVALIERE
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: COSSO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CREMONESE – SUDTIROL h. 14.00
GUALTIERI
IMPERIALE – FONTEMURATO
IV: GALIPO’
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: SERRA
LECCO – ASCOLI h. 14.00
SANTORO
MELI – TRINCHIERI
IV: CASTELLONE
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: MARINI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
PISA – CITTADELLA h. 14.00
SACCHI (foto)
SEVERINO – ARACE
IV: DI REDA
VAR: IRRATI
AVAR: LONGO S.
TERNANA – BRESCIA h. 14.00
BONACINA
PERETTI – ROCCA
IV: SCATENA
VAR: MAGGIONI
AVAR: CAMPLONE
CATANZARO–FERALPISALO’ h. 16.15
MONALDI
AFFATATO – CATALLO
IV: GEMELLI
VAR: LA PENNA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
SAMPDORIA – COSENZA Domenica 22/10 h. 16.15
COLOMBO
VIVENZI – CIPRESSA
IV: UBALDI
VAR: NASCA
AVAR: MIELE
REGGIANA – VENEZIA Domenica 22/10 h. 18.30
RUTELLA
BRESMES – FONTANI
IV: DJURDJEVIC
VAR: AURELIANO
AVAR: PERENZONI
PALERMO – SPEZIA Lunedì 23/10 h. 20.30
FOURNEAU
CAPALDO – CIPRIANI
IV: FRASCARO
VAR: MIELE
AVAR: DI MARTINO