Protagonista nello Sport e in Comunicazione.Mister Davide Nicola ha un nuovo sito web. Ed è bellissimo.

L’allenatore delle imprese impossibili è presente sui social e da oggi anche sul web, con un sito che racchiude vision, valori ed obiettivi di una vita #semprealmassimo

Torino, 16 ottobre 2023 – Unico allenatore attivo e operativo su tutti i principali canali social, noto ai più per le imprese memorabili di cui si è reso protagonista nella storia recente della Serie A -alla guida di Crotone, Genoa, Torino e Salernitana, con passaggi di rilievo tra Livorno, Bari ed Udine- Davide Nicola è oggi on-line con il suo nuovo sito web: www.davidenicola.com – #semprealmassimo.

Progettato e realizzato da vivoadv, il nuovo sito di Davide Nicola racchiude vision, valori ed obiettivi del “mister dei miracoli” (rigorosamente sportivi): un unico ambiente online che presenta in modo ufficiale informazioni, dati e profilo completo sia dell’uomo che del professionista. Un’idea di Calcio votata all’attacco che si basa su un mindset preciso e quattro pilastri inamovibili: Intensità, intesa come continuo superamento dei propri limiti; Flessibilità, come creatività e intelligenza tattica; Emozione, elemento propulsivo della performance e Sperimentazione, come apertura mentale e continuo perfezionamento.

È quanto Davide Nicola ha attuato durante una carriera da allenatore che conta 351 panchine di cui oltre 150 in massima categoria. Sono infatti 3 – Lega Pro, Serie B e Serie A- quelle in cui il mister ha allenato, riuscendo a dimostrare come la sua metodologia, indipendentemente dal contesto, conduca a risultati positivi: come non citare le salvezze conseguite con l’F.C. Crotone, il Genoa C.F.C., il Torino F.C. e, da ultimo, con la U.S. Salernitana 1919? Senza dimenticare i passaggi a Livorno, con una promozione in serie A; Bari, con il record di punti conquistato nel girone d’andata e Udine, dove ha contribuito fattivamente al mantenimento della categoria. Tutto questo ed altro ancora è raccontato su www.davidenicola.com – #semprealmassimo, dove è altresì presente una sezione con tutti i riconoscimenti conseguiti, fra cui -con grande orgoglio- il secondo posto nella votazione della Panchina d’Oro 2021-22.

Non manca una sezione dedicata alle collaborazioni: tra un’impresa e l’altra, infatti, Mister Nicola supporta aziende e istituzioni in giornate di formazione, con temi che spaziano dalla gestione del gruppo al team building finalizzato al conseguimento di obiettivi sfidanti: il tutto, all’insegna del suo slogan, #semprealmassimo, che lo accompagna sin dai suoi esordi in panchina, venendo ormai indissolubilmente associato al suo nome.

“La mia idea di calcio incarna la bellezza e l’essenza stessa dello sport, attraverso un percorso fatto di costanti stimoli e sfide quotidiane. Il mio obiettivo è quello di trasmettere entusiasmo a tutti coloro che ruotano intorno al mio progetto: dalla squadra che ho la responsabilità di allenare, ai tifosi che ci regalano attenzione, supporto e fedeltà. Grazie alle potenzialità del web e al mio nuovo sito www.davidenicola.com – #semprealmassimo, potrò divulgare i miei valori e la concezione che ho di questo sport, potendo raggiungere tutti coloro che -appassionati, tifosi e stakeholder istituzionali- abbiano voglia di accompagnarmi nel mio avvincente viaggio”, ha dichiarato Mister Davide Nicola.

A proposito di Davide Nicola

Davide Nicola nasce a Luserna San Giovanni il 5 marzo 1973. Nella sua carriera da calciatore ha vestito le maglie di Fidelis Andria, Ancona, Pescara, Ternana, Torino, Spezia, Ravenna, Siena (squadra con cui trova l’esordio in Serie A) e Genoa. Nella sua esperienza in Liguria con il Grifone, colleziona 183 presenze in due esperienze, la prima dal 1995 al 1998 e la seconda dal 1999 al 2002. Da giocatore vanta una Coppa Anglo-Italiana nel 1995/1996 con il Genoa e una Coppa Italia di Lega Pro nel 2009/2010 con il Lumezzane. Comincia l’esperienza da allenatore proprio alla guida del Lumezzane, società in cui aveva concluso la carriera calcistica nel 2010. Passa quindi al Livorno, con cui raggiunge nella prima stagione (2012/2013) la promozione in Serie A tramite play-off. Nel 2014 è ingaggiato a campionato in corso dal Bari, club con cui raggiunge il decimo posto. Nell’agosto 2016 si accasa al Crotone, completando un’importante rimonta nel girone di ritorno che vale la salvezza. Dopo una breve esperienza sulla panchina dell’Udinese, approda al Genoa – questa volta da tecnico – rimontando dall’ultima posizione in classifica e raggiungendo la salvezza all’ultima giornata di campionato. Nel gennaio 2021, sempre a campionato in corso, assume la guida tecnica del Torino conquistando la salvezza con i granata all’ultima giornata. La sua ultima esperienza da allenatore porta sempre i colori granata, quelli della Salernitana. Evita la retrocessione della società campana, raccolta all’ultimo posto, proseguendo il rapporto di lavoro anche per la stagione 2022/2023. Nella carriera da allenatore vanta un premio Prisco nel 2018 e un premio The Coach Experience Panini, un premio Scopigno-Pulici, un premio Maestrelli come miglior allenatore del 2022 ed un 2° posto alla votazione della Panchina d’Oro 2021-22. Grande appassionato di ciclismo, in seguito al raggiungimento della salvezza con il Crotone, Nicola ha deciso di mantenere una promessa stretta nei mesi precedenti, ovvero rientrare in bicicletta dalla Calabria fino in Piemonte, nella periferia di Torino.