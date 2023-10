Eurolega: La Virtus doma anche l’Alba Berlino (87-76)

Seconda vittoria in tre partite di Eurolega per la Virtus Bologna che, dopo il successo con il Monaco, si impone 87-76 sull’Alba Berlino, trovando la prima gioia in casa.

Partita in controllo per gli uomini di Banchi, che partono forte e tengono a distanza i tedeschi grazie a uno scatenato Tornike Shengelia (26 punti, 12 nel terzo quarto). Ora, lo score delle V Nere è 2-1, mentre la formazione di Gonzalez le ha perse tutte (0-3).

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-ALBA BERLINO 87-76

(27-11, 44-26, 67-51)

Virtus Segafredo Bologna – Cordinier 7 (2/6 da 3, 1/2 tl), Belinelli 12 (3/5, 1/4, 3/3 tl), Hackett 5 (1/2, 1/3), Shengelia 26 (8/9, 1/2, 7/8 tl), Dunston 7 (3/3, 1/1 tl), Lundberg 3 (1/2 da 3), Pajola 3 (1/4 da 3), Smith 3 (1/2 da 3), Dobric 6 (2/3 da 3), Mickey 15 (7/11, 1/3 tl), Abass 0. N.e Cacok. All.: Banchi

Alba Berlino – Brown 17 (5/6 da 2, 1/5 da 3, 4/4 tl), Thomas 2 (1/2 da 2), Samar 0, Olinde 10 (1/1, 2/3, 2/4 tl), Thiemann 13 (2/6, 3/3), Procida 2 (1/4 da 2), Spagnolo 15 (5/9, 1/1, 2/2 tl), Delow 6 (1/1, 1/1, 1/1 tl), Mattisseck 3 (1/1 da 3), Schneider 4 (2/4 da 2), Nikic 2 (1/1 da 2), Bean 2 (1/3 da 2). All.: Gonzalez