Calcioscommesse, Massimo Ferrero:” i giocatori indagati erano in cerca di nuove emozioni. Corona? Non può accusare solo per aumentare i like”

Nel corso delle ultime ore il calcio giocato sembra essere passato in secondo piano. In Italia si parla solamente del caso scommesse, che rischia di avere gravi ripercussioni su giocatori e società sportive. L’argomento è stato affrontato anche nel corso del programma “Ferrero non solo sport”, in onda su Radio Cusano Campus.

Massimo Ferrero a tal proposito durante la trasmissione ha detto: “Corona avrebbe dovuto denunciarli alle autorità. Ci vuole rispetto per la giustizia. Non può arrivare un personaggio che, solo per ottenere dei like, accusa qualcuno senza fornire prove. Se fosse stato così sicuro sarebbe dovuto andare a denunciare i giocatori alle autorità, che avrebbero poi condotto le indagini”.

Massimo Ferrero ha poi commentato l’aspetto psicologico della vicenda: “Ho sempre sostenuto che il calcio è mentale. Il fatto che i giocatori di questo livello prendano tutti questi soldi è un male. Si sentono padroni del mondo, perché hanno troppo e non apprezzano nulla. Vanno in cerca di nuove emozioni e, in questo caso specifico, si sono affidati alle scommesse illegali per provarle“.

Liliana Chiaramello