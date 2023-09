Serie A – Verona- Bologna 0-0

(di Redazione) – L’ultimo match della quarta giornata Serie A tra Verona e Bologna finisce a reti bianche.

Il Verona gioca meglio nella prima parte dela gara, Skoripski si oppone bene al colpo di testa di Folorunsho , poi va in gol con Hein , annullato per off-side attivo di Bonazzoli.

.La risposta dei rossoblù arriva da Karlsson, ma Montipò è super in due occasioni. La squadra di Motta gioca meglio nella ripresa, ma non riesce a trovare il guizzo vincente. Hella sche sale a quota 7 punti , Bologna a 5.

IL TABELLINO

VERONA-BOLOGNA 0-0

Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Magnani 6,5, Hien 7, Dawidowicz 6; Faraoni 6 (17′ st Terracciano 6), Hongla 6, Folorunsho 6 (25′ st Serdar 5), Doig 6 (36′ Lazovic 5,5); Ngonge 6, Duda 6 (25′ st Suslov 5,5); Bonazzoli 5 (17′ st Djuric 5,5). A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Saponara, Cabal, Charlys, Coppola, Mboula. All.: Baroni 6

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6 (15′ st Posch 6), Beukema 6,5, Lucumi 6,5, Kristiansen 6,5 (35′ st Calafiori sv); Freuler 5 (35′ st Moro sv), Aebischer 6; Ndoye 6,5 (32′ st Fabbian sv), Ferguson 5, Karlsson 7 (15′ st Orsolini 5,5); Zirkzee 5,5. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, Lykogiannis, Van Hooijdonk, Urbanski. All.: Thiago Motta 6

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Dawidowicz (V), Kristiansen (B), Faraoni (V), Posch (B), Serdar (V), Suslov (V)

Note: Al 49′ pt ammonito per proteste l’allenatore del Verona Baroni