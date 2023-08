Osimhen e Politano ribaltano il Frosinone. Allo’Stirpe’ Canarini battuti 3-1

Ibiettivo centrato dagli azzutti di Rudi Garcia. I campioni d’Italia battono 3-1 il neopromosso Frosinone nell’anticipo della 1a giornata di Serie A.

I primi tee punti nel carniere azzurro grazie a Politano che pareggia i conti al (24′), dopo il vantaggio al (7′) su calcio di rigore trasformato sa Harroui (il fallo in area su Baez commesso Cajuste. Prese le giuste misure , il Napoli raddoppia con Osimhen con tiro centrale ma violento.

Nella rirpesa , la travresa dice no al calcio di punizione di Baez. Il tris partenopeo arriva su assist filtrante del capitano azzurro Di Lorenzo per Osimhen solo davatnti a Turati è un gioco per depositare la palla in rete.

Subito dopo al suo posto entra Simeone, che va subito a un passo dal 4-1. Il risultato, però, non cambia più fino al triplice fischio.

IL TABELLINO

Frosinone-Napoli 1-3

Frosinone (4-3-3): Turati 6; Oyono 56, Monterisi 5, Romagnoli 5,5, Marchizza 5; Gelli 6, Harroui 6,5 (41′ st Barrenchea sv), Mazzitelli 5,5 (30′ st Brescianini 6); Baez 6,5 (30′ st Canotto 6), Cuni 5 (22′ st Borrelli 5,5), Caso 5,5 (22′ st Kvernadze 5,5).

Allenatore: Di Francesco 5,5

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6,5, Jesus 6,5, Olivera 6,5 (31′ st Mario Rui 6); Cajuste 5,5 (1′ st Anguissa 6), Lobotka 6,5 (45’+2 Ostigard sv), Zielinski 6,5; Politano 6,5 (31′ st Elmas 6), Osimhen 7,5 (36′ st Simeone 6), Raspadori 6,5.

Allenatore: Garcia 6,5

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 7′ rig. Harroui (F), 24′ Politano (N), 42′ e 34′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Oyono (F), Lobotka (F), Cajuste (N), Olivera (N), Mazzitelli (F), Gelli (F).

Serena Albino