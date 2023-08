Le ragazza allenata da Mazzanti battono la Bulgaria con un netto 3-0.

Terzo successo consecutivo per l’Italia nel girone B degli Europei femminili di volley punteggio di 25-16, 25-17 e 25-13.

Incontro praticamente mai in discussione, con le azzurre dominatrici assolute a muro. Grande protagonista di serata è Ekaterina Antropova, autrice di una prova eccezionale. La prossima avversaria dell’Italia è la Bosnia: sfida in programma per il 22 agosto ore 21.00.