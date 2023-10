L’Italia Under 21 batte la Norvegia 2-0

Nel terzo match gli azzurrini del ct Carmine Nunziata proseguno il cammino nelle qualificazioni agli Europei 2025.

Contro la Norvegia, grande qualità in attacco e nella fase difensiva dei ragazzi di Nunziata, Finisce 2-0 , con il vantaggio di Baldanzi: l’empolese (25′) recupera palla , poi si ripropone sull’assist di Bove segna. Amcora Baldanzi protagonista nell’azione del raddoppio suo l’assist per Pio Esposito nella ripresa, prima di uscire per infortunio. Nei minuti finali, dopo gli ingressi di Fabbian e Miretti, l’Italia riprende il controllo del gioco e sfiora il tris con Oristanio. Secondo successo in tre gare per gli azzurrini, che volano a 7 punti e inseguono l’Irlanda (9) nel gruppo A delle qualificazioni agli Europei Under 21.