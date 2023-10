Italia , Spalletti:””Abbiamo approcciato la partita con delle intenzioni giuste, troppo spesso siamo condizionati dal risultato!

Luciano Spalletti dopo la sconfitta controa Wembley l’Inghilterra ai microfoni Rai:

“Abbiamo approcciato la partita con delle intenzioni giuste, troppo spesso siamo condizionati dal risultato – ha detto il ct della Nazionale ai microfoni Rai al termine della gara -. Deve essere una cosa normale subire ripartenze, se si vuole fare un calcio europeo e fisico come i club e le nazionali che insegnano come bisogna stare in campo. Che risposte ho avuto dalla squadra? Corrette sulla ricerca del gioco, ma nel confronto a viso aperto qualche correzione va fatta”.