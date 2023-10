Qualificazioni Europei 2024 . I Risultati

L’Italia sconfitta a Wembley dall’Inghilterra . Nel girone degli azzurri l’Ucraina vince in rimonta a Malta e, si porta al secondo posto nel gruppo C. Slovenia e Danimarca vincono contro Irlanda del Nord e San Marino (per la Serenissima primo gol dopo 772 giorni) e si avvicinano all’Europeo. Nel gruppo G la Serbia batte Montenegro mentre l’Ungheria di Marco Rossi pareggia in Lituania





Gruppo C

INGHILTERRA-ITALIA 3-1 15′ Scamacca (IT), 32′ rig. e 77′ Kane (IN), 57′ Rashford (IN)

15′ Scamacca (IT), 32′ rig. e 77′ Kane (IN), 57′ Rashford (IN) MALTA-UCRAINA 1-3 14′ Mbong (M), 38′ aut. Camenzuli (U), 43′ rig. Dovbyk (U), 85′ Mudryk (U)

Gruppo G

LITUANIA-UNGHERIA 2-2 21′ Cernych (L), 36′ Sirvys (L), 67′ rig. Szoboszlai (U), 82′ Varga (U)

21′ Cernych (L), 36′ Sirvys (L), 67′ rig. Szoboszlai (U), 82′ Varga (U) SERBIA-MONTENEGRO 3-1

9′ e 74′ Mitrovic (S), 36′ Jovetic (M), 77′ Tadic (S)

Gruppo H

FINLANDIA-KAZAKISTAN 1-2

28′ Taylor (F), 77′ rig. e 89′ Zaynutdinov (K)

28′ Taylor (F), 77′ rig. e 89′ Zaynutdinov (K) IRLANDA DEL NORD-SLOVENIA 0-1 5′ Gnezda Cerin

5′ Gnezda Cerin SAN MARINO-DANIMARCA 1-2

42′ Hojlund (D), 61′ Golinucci (SM), 70′ Poulsen (D)

Oltre ai padroni di casa della Germania, ci sono i nomi delle prime nazionali qualificate ai prossimi Europei. Sono la Francia, il Belgio e il Portogallo, trascinate dalle loro stelle Mbappé, Lukaku e CR7. A queste si sono aggiunte anche Spagna, Scozia, la Turchia di Montella, Austria e l’Inghilterra nel girone dell’Italia

CLASSIFICHE

GRUPPO A

SPAGNA*: 15 punti (6 partite giocate, dr +16) SCOZIA*: 15 punti (6 partite giocate, differenza reti +9) Norvegia:10 punti (7 partite giocate, dr +2)

Georgia:7 punti (6 partite giocate, dr -4) Cipro:0 punti (7 partite giocate, dr -23)

*Qualificata a Euro 2024

GRUPPO B

FRANCIA*:18 punti (6 partite giocate, differenza reti +12) Olanda: 12 punti (6 partite giocate, dr +3) Grecia: 12 punti (7 partite giocate, dr +6) Irlanda:6 punti (7 partite giocate, dr 0) Gibilterra:0 punti (6 partite giocate, dr -21)

*Qualificata a Euro 2024

GRUPPO C

INGHILTERRA*:16 punti (6 partite giocate, differenza reti +16) Ucraina: 13 punti (7 partite giocate, dr +3) ITALIA: 10 punti (6 partite giocate, dr +4) Macedonia del Nord:7 punti (6 partite giocate, dr -7)

Malta:0 punti (7 partite giocate, dr -16)



*Qualificata a Euro 2024

GRUPPO D

TURCHIA*: 16 punti (7 partite giocate, differenza reti +7) Galles:10 punti (6 partite giocate, dr 0) Croazia: 10punti (6 partite giocate, dr+6) Armenia: 7 punti (6 partite giocate, dr -1) Lettonia:3 punti (7 partite giocate, dr -12)



*Qualificata a Euro 2024

GRUPPO E

Albania: 13 punti (6 partite giocate, differenza reti +8) Repubblica Ceca: 11 punti (6 partite giocare, dr +3) Polonia: 10 punti (7 partite giocate, dr 0) Moldavia: 9 punti (6 partite giocate, dr 0) Isole Far Oer:1 punto (7 partite giocate, dr -11)

GRUPPO F

BELGIO*:16 punti (6 partite giocate, differenza reti +13) AUSTRIA*:16 punti (7 partite giocate, dr +8) Svezia: 6 punti (5 partite giocate, dr +3) Azerbaigian:4 punti (6 partite giocate, dr -8) Estonia:1 punto (6 partite giocate, dr -16)



*Qualificate a Euro 2024



Il match tra Belgio e Svezia è stato sospeso al 45′

GRUPPO G

Ungheria: 14 punti (6 partite giocate, df +7) Serbia:13 punti (7 partite giocate, differenza reti +6) Montenegro:8 punti (5 partite giocate, dr -2) Lituania:6 punti (6 partite giocate, dr -4) Bulgaria: 2 punti (6 partite giocate, df -7)

GRUPPO H

Slovenia: 19 punti (8 partite giocate, dr +11) Danimarca: 19 punti (7 partite giocate, dr +10) Kazakistan: 15 punti (8 partite giocate, dr +3) Finlandia:12 punti (8 partite giocate, differenza reti +3) Irlanda del Nord:6 punti (8 partite giocate, dr -2) San Marino:0 punti (7 partite giocate, dr -25)

GRUPPO I

Romania: 16 punti (8 partite giocate, dr +9) Svizzera:15 punti (7 partite giocate, differenza reti +12) Israele: 11 punti (6 partite giocate, dr 0)

Kosovo:7 punti (7 partite giocate, dr 0) Bielorussia:6 punti (8 partite giocate, dr -7) Andorra:2 punti (8 partite giocate, dr -14)

GRUPPO J

PORTOGALLO*:24 punti (8 partite giocate, differenza reti +30) Slovacchia:16 punti (8 partite giocate, dr +6) Lussemburgo:11 punti (8 partite giocate, dr -10) Islanda:10 punti (8 partite giocate, dr +5) Bosnia ed Erzegovina:9 punti (8 partite giocate, dr -7) Liechtenstein:0 punti(8 partite giocate, dr -24)

*Qualificato a Euro 2024