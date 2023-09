Il 7-0 rifilato all’Empoli esalta Josè Mourinho. Ol tecnico è soddisfatto ma tiene i piedi per terra.

Abbiamo giocato per vincere con tranquillità – ha spiegato a DAZN il tecnico della Roma -. La squadra ha fatto una buona gara con qualche elemento ancora non al centro per cento della condizione fisica.

Il nostro unico obiettivo era vincere oggi – ha aggiunto – Oggi dico che l’unico obiettivo è vincere giovedì. Credo si debba solo lavorare e abbiamo potenziale per fare meglio”.