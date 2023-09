Accardi , Empoli:”dobbiamo chiedere scusa ai tifosi”

E’ doveroso, dopo una prestazione del genere, metterci la faccia e assumermi le responsabilità quando le cose vanno male.

C’è dispiacere per i tifosi, che ci hanno sostenuti fino alla fine. Il primo pensiero va a loro”. Così Pietro Accardi, ds dell’Empoli, intervenuto a Dazn dopo il pesante 7-0 subito contro la Roma. “Zanetti? In questo momento la responsabilità non è solo dell’allenatore, ma è di tutto me per primo. Ci prenderemo del tempo per delle riflessioni, perché c’è qualcosa che non sta andando”, aggiunge. “E’ difficile da spiegare cosa sta accadendo, perché vedo come si allenano”.