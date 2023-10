La federcalcio inglese non impone nessuno stop a Tonali

La federcalcio inglese, rivelano dall’Inghilterra, non ha imposto nessuno stop per ora: monitorerà la situazione e dovrebbe permettere al centrocampista e pure a Zaniolo (con l’Aston Villa) di proseguire regolarmente a scendere in campo mentre le indagini andranno avanti.

Da capire certo se Eddie Howe, tecnico dei Magpies, deciderà comunque di schierare il classe 2000 nonostante il periodo a dir poco delicato. Il Newcastle, dopo il Crystal Palace, dovrà affrontare nel giro di pochi giorni sia il Borussia Dortmund (in Champions League) che il Wolverhampton, quest’ultimo in trasferta.